На Київщині зник 21-річний військовий: немає 3 місяці, а поліція його не шукає

У Білій Церкві зник військовий Віталій Кондратьєв. Йому лише 21 рік, але він вже побував на фронті й повернувся у запас. Три місяці він не виходив на зв'язок з близькими.

Хлопець зник при загадкових обставинах. Його, нібито після конфлікту, виселили з гуртожитку. Він забрав речі й більше його ніхто не бачив й не чув. Це було 6 березня 2021 року.

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Пішов з гуртожитку після конфлікту

Деталі конфлікту невідомі, але мати хлопця розповіла, що у Віталія був піднесений настрій у той час, бо він помирився зі своєю дівчиною. Після уходу з гуртожитку хлопець засвітився у соцмережах, але потім просто зник.

Його комбат мені сказав, що там у гуртожитку був якийсь конфлікт, було вибито двері, розбитий унітаз, але подробиці не розголошували, а щоб зам'яти це все діло, Віталія нібито попросили написати заяву на виселення за власним бажанням. Але про це я дізналася не так давно,

– розповіла мати військового Олена.

Віталій Кондратьєв / Фото ТСН

Поліція не розшукує

Незважаючи на звернення до поліції та військової прокуратури, за словами матері, Віталія відтоді ніхто особливо не шукає.

Поліція кримінальну справу одразу після зникнення не відкрила, натомість переслала заяву матері у військову частину Віталія.

Олена розповіла, що 3 червня написала повторну заяву, її зареєстрували, але поспілкуватися зі слідчим матері поки що так і не вдалося. Також правоохоронці підтвердили, що Віталій Кондратьєв не перебуває у розшуку.

Мати дуже сподівається знайти сина живим і просить усіх, кому щось про нього відомо, звертатися за телефонами:або