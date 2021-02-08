Проїзд у маршрутках з передмістя до Києва подорожчав. Зокрема, ціни Ірпінського АТП зросли на 3 гривні.

Це стосується маршруту Бородянка – Буча – Ірпінь – Гостомель – Київ. Також кияни повідомляють, що вартість проїзду до Петропавлівської Борщагівки зросла на 2 гривні та становить 10 гривень.

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Чому зростає ціна проїзду

Зазвичай маршрутники пояснюють підняття вартості проїзду ростом цін на паливо та запчастини, хоча це не завжди відбувається. В цей раз перевізники додали й новенького.

Основною причиною підняття цін називають:

зростання мінімальної заробітної плати,

підвищення вартості паливно-мастильних матеріалів

карантинні обмеження.

Ціни на проїзд Ірпінського АТП / Фото сайту міста Буча

У Київраді ж заявили, що очікуваного підвищення вартості проїзду в громадському транспорті не буде. Принаймні в першому кварталі 2021 року ціна на квиток у громадському транспорті залишиться сталою.