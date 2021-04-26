Київщину на кінець квітня замело снігом: фото
В Київській області 26 квітня випав сніг. Втім, така погода не повсюди, у деяких місцях сонячно й по-справжньому тепло.
Джерело:24 канал
Схоже, зима повернулась у Миронівку та Богуслав. Фотографіями та відео діляться користувачі у соцмережах.
Про погоду Прогноз погоди на 26 квітня: дощі не хочуть йти з України, лише деінде – сонце
Зима повернулась
Зранку опади не припиняються. Земля і дерева вкрилися чималим шаром снігу.
На Київщину повернулась зима: дивіться відео
Мешканець Богуслава Олексій Рєпік опублікував фото засніженого міста. Він написав, що виклав цю фотографію "щоб фейсбук нагадував про цей кліматичний збій". У коментарях його земляки почали надсилати різні світлини.
Сніг у квітні на Київщині: дивіться фото
Область одна – погода різна
Водночас у Вишгороді сонячна погода й ніякої зими не намічається.
Погода у Вишгороді 26.04.2021 / Фото 24 каналу
Погода у Києві
За даними синоптиків, в Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі обіцяють невеликий дощ. Швидкість західного вітру складе 7-12 метрів у секунду. Температура складе близько 8-10 градусів тепла.
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