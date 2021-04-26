Київщину на кінець квітня замело снігом: фото

В Київській області 26 квітня випав сніг. Втім, така погода не повсюди, у деяких місцях сонячно й по-справжньому тепло.

Схоже, зима повернулась у Миронівку та Богуслав. Фотографіями та відео діляться користувачі у соцмережах.

Про погоду Прогноз погоди на 26 квітня: дощі не хочуть йти з України, лише деінде – сонце

Зима повернулась

Зранку опади не припиняються. Земля і дерева вкрилися чималим шаром снігу.

На Київщину повернулась зима: дивіться відео

Мешканець Богуслава Олексій Рєпік опублікував фото засніженого міста. Він написав, що виклав цю фотографію "щоб фейсбук нагадував про цей кліматичний збій". У коментарях його земляки почали надсилати різні світлини.

Сніг у квітні на Київщині: дивіться фото

Область одна – погода різна

Водночас у Вишгороді сонячна погода й ніякої зими не намічається.

Погода у Вишгороді 26.04.2021 / Фото 24 каналу

Погода у Києві

За даними синоптиків, в Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Вночі обіцяють невеликий дощ. Швидкість західного вітру складе 7-12 метрів у секунду. Температура складе близько 8-10 градусів тепла.