Погіршення погоди у Києві
Синоптики 3 липня прогнозують подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вдень буде гроза.
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Через таку погоду рятувальники оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Температура повітря до кінця доби опуститься до +22 градусів.
Погода в Україні
Несприятливу погоду 3 липня обіцяють у всіх областях України. Попри це на сході, півдні на півночі буде спекотно. На Луганщині температура повітря підійметься до +32 градусів.
Найхолодніше буде на заході, зокрема у Чернівцях. Там стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +21...+23 градусів.
Як вберегтися від блискавки / Інфографіка 24 каналу
Коротко про негоду
- В обід 1 липня Володимир-Волинський накрила негода. Буря повалила дерева та позривала дахи будинків.
- 30 червня сильна злива наробила лиха у Львові. Вона паралізувала рух транспорту та перетворила вулиці на ріки.
- У той же день негода пронеслася і Буковиною. Сильний вітер понищив дорожнє покриття та огорожі. З будинків навіть повибивало шибки, а дерева повиривало з корінням.
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