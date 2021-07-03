Град та шквали: на Київщину насувається сильна гроза

Рятувальники попередили мешканців Києва та області про погіршення погодних умов. Загроза зберігатиметься до кінця доби 3 липня.

Погіршення погоди у Києві

Синоптики 3 липня прогнозують подекуди град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вдень буде гроза.

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Через таку погоду рятувальники оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Температура повітря до кінця доби опуститься до +22 градусів.

Погода в Україні

Несприятливу погоду 3 липня обіцяють у всіх областях України. Попри це на сході, півдні на півночі буде спекотно. На Луганщині температура повітря підійметься до +32 градусів.

Найхолодніше буде на заході, зокрема у Чернівцях. Там стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +21...+23 градусів.



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Коротко про негоду

В обід 1 липня Володимир-Волинський накрила негода. Буря повалила дерева та позривала дахи будинків.

30 червня сильна злива наробила лиха у Львові. Вона паралізувала рух транспорту та перетворила вулиці на ріки.

У той же день негода пронеслася і Буковиною. Сильний вітер понищив дорожнє покриття та огорожі. З будинків навіть повибивало шибки, а дерева повиривало з корінням.

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