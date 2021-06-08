Митники зазначили, що серед вилученого є доволі рідкісні екземпляри. 2 діаманти незвичного небесно-блакитного кольору з зеленим відтінком.

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Які ще діаманти влучили

Митна експертиза встановила, що виявлене – дорогоцінне каміння першого порядку: діамантового огранювання жовтих, коричневих і блакитних кольорів та відтінків, а також безбарвні. Зокрема:

2 жовтих діаманти – вартістю 5, 3 тисячі доларів.

3 безбарвних діаманти – вартістю 2,9 тисячі доларів.

Яка загальна вартість

Маса найбільшого каменю – 1,07 карата, а його лінійні виміри – 6,51х6,47х4,14 міліметра. Їх загальна орієнтовна вартість – 11,6 тисячі доларів або 319 тисяч гривень.

За деклараціями, у посилках мали знаходитися розподільники документів вартістю 0 доларів.

Камінці один відправник з США надіслав на адресу киянина й мешканців Дніпра.