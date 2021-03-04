Рівень помаранчевий: на Київщині почали діяти нові правила карантину

Через стрімкий зріст кількості нових захворювань на COVID-19 Київську область віднесли до помаранчевої зони карантину. Посилений рівень епідеміологічної небезпеки почав діяти 4 березня.

Як зазначили чиновники, на житті регіону це ніяк не відзначиться, оскільки потрапляння до помаранчевого рівня не означає встановлення жодних додаткових обмежень.

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На Київщині фактично продовжують діяти правила жовтої зони.

З прицілом на локдаун

На ускладнення ситуації з розповсюдженням коронавірусу, про що свідчать дані статистики, відреагували у Київській облдержадміністрації.

Оскільки ситуація дещо ускладнилась, ми ввійшли до переліку областей із «помаранчевим» рівнем епідемічної небезпеки. У зв’язку з цим вкотре наголошую: дотримуватись протиепідемічних норм дуже важливо. Від цього залежить, наскільки жорсткі карантинні обмеження діятимуть на нашій території,

– підкреслив керівник Київської ОДА Василь Володін.

Фактично ж потрапляння регіону до помаранчевої зони свідчить про те, що якщо ситуація не зміниться, посадовці будуть вимушені оголосити червону зону карантину та впровадити черговий локдаун. Щоб цього не сталося, хворим громадянам потрібно утримуватись від безконтрольного переміщення містом, не виходити на роботу, а також робити тести у випадку виявлення симптомів.

Також критично важливо для всіх носити маску у місцях масового скупчення людей. І робити це не під носом або підборіддям. Втім, оскільки фактично за порушення карантину майже нікого не карають, більшість громадян нехтують правилами.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу