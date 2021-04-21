У столиці зросла ціна славнозвісної київської перепічки. Відтепер пиріжок з сосискою можна купити за 25 гривень.

Донедавна її вартість була 20 гривень. Востаннє ціна на знаменитий пиріжок зростала у вересні 2020 року – на 2 гривні. Тоді перепічку почали продавати у брендованому паперовому конверті, замість пакетика.

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Майже як гамбургер

Про зміну ціни повідомив у фейсбуці журналіст Єгор Шуміхін.

Поки ви сидите на локдауні і нічого не підозрюєте, київська перепічка подорожчала до 25 грн (+5 гривень). Ще трохи і зрівняється з гамбургером із Макдональдз,

– зазначив він.

Конкурент перепічки

Нещодавно у Києві презентували нову страву, яка може стати гідним конкурентом для перепічки – Kyiv Pie.

Страва буде доступною всім жителям міста. Коштуватиме вона до 30 гривень і продаватиметься у кафе і на вуличних фудкортах, а також у ресторанах.

Команда кухарів вірить, що Kyiv Pie стане новим гастросимволом столиці.