Завдав численні удари ножем: київські патрульні затримали ймовірного вбивцю жінки – фото

У Голосіївському районі Києва вночі 4 лютого інспектори патрульної поліції затримали чоловіка, який нібито жорстоко вбив дружину.

Джерело: патрульна поліція Києва

Про злочин поліцейські дізналися від подруги потерпілої. Вона повідомила, що чоловік вдарив ножем її знайому в одному з приватних будинків Голосіївського району.

Дивіться також На Львівщині чоловік побив друга до смерті та втік: його знайшли у Бердянську

Коли ж правоохоронці прибули на місце події, вони побачили чоловіка, який збирався тікати.

Що відомо про вбивство жінки у Києві



Знаряддя вбивства / Фото пресслужби поліції Києва

Свідки інциденту стверджують, що чули звуки сварки, яка виникла між чоловіком та дружиною.

Потім, судячи з показань очевидців, чоловік вдарів жінку ножем.

Тоді поранена замкнулася у власній кімнаті.

Поліцейські намагалися допомогти постраждалій, але вона вже померла. Медики швидкої, які також прибули на виклик, понад годину здійснювали заходи з реанімації, але врятувати потерпілу не вдалося.



Лікарі намагалися врятувати жінку, але не змогли / Фото пресслужби поліції Києва

Патрульні передали зловмисника слідчо-оперативній групі. За фактом вбивства відкрили кримінальну справу. Якщо провину затриманого визнає суд, йому загрожує від 7 до 15 років.