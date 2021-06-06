Київськими вулицями вночі провезли літак: відео

Вночі 5 червня у Києві на вулицях помітили літак. Його везли Повітрофлотським проспектом, що веде до аеропорту "Київ".
Літак супроводжувала спецтехніка. Тому інший транспорт був вимушений сповільнитись.
До теми Стюардеса розповіла, що буде, якщо у літак влучить блискавка
Користувачі мережі оприлюднили відео випадку. До речі, у коментарях під роликом люди жартували, що літак, ймовірно, не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.
У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть літак,
– мовиться у дописі.
Наразі невідомо, чому транспорт вирішили провезти таким чином.
Схожі випадки
- Зауважимо, що на тому ж Повітрофлотському проспекті літак возили у серпні 2018 року. Тоді автомобілістам повідомили, що краще тимчасово об'їжджати місце.
- Схожий інцидент був у 2014 році. Вночі на 30 листопада вулицями Києва провезли урядовий літак Ту-134, який протягом 15 років перевозив вищих посадових осіб України.