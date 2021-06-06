Київськими вулицями вночі провезли літак: відео

Вночі 5 червня у Києві на вулицях помітили літак. Його везли Повітрофлотським проспектом, що веде до аеропорту "Київ".

Літак супроводжувала спецтехніка. Тому інший транспорт був вимушений сповільнитись.

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Користувачі мережі оприлюднили відео випадку. До речі, у коментарях під роликом люди жартували, що літак, ймовірно, не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.

У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть літак,

– мовиться у дописі.

Наразі невідомо, чому транспорт вирішили провезти таким чином.