Київськими вулицями вночі провезли літак: відео

6 червня 2021 , 05:35
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Джерело:

dtp.kiev.ua

Вночі 5 червня у Києві на вулицях помітили літак. Його везли Повітрофлотським проспектом, що веде до аеропорту "Київ".

Літак супроводжувала спецтехніка. Тому інший транспорт був вимушений сповільнитись.

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Користувачі мережі оприлюднили відео випадку. До речі, у коментарях під роликом люди жартували, що літак, ймовірно, не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.

У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть літак,
– мовиться у дописі.

Наразі невідомо, чому транспорт вирішили провезти таким чином. 

Схожі випадки

  • Зауважимо, що на тому ж Повітрофлотському проспекті літак возили у серпні 2018 року. Тоді автомобілістам повідомили, що краще тимчасово об'їжджати місце.
  • Схожий інцидент був у 2014 році. Вночі на 30 листопада вулицями Києва провезли урядовий літак Ту-134, який протягом 15 років перевозив вищих посадових осіб України.

 

Автор: Ольга Музика