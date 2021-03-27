У київській багатоповерхівці вибухнув сміттєпровід

У Києві у багатоповерхівці загорівся сміттєпровід. Згодом його розірвало зсередини, внаслідок чого весь під'їзд заполонив дим.
Інцидент зі сміттєпроводом трапився у Києві, на вулиці Мілютенка.
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Займання та вибух сміттєпроводу
Зверніть увагу!
- Внаслідок загоряння сміттєпровід розірвало зсередини на першому поверсі будинку.
- У результаті дим заполонив весь під'їзд. Тому частина мешканців була змушена вийти на вулицю подихати повітрям.
- На щастя, обійшлося без постраждалих.
- На місці інциденту працювали поліцейські та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Раніше у Києві, на вулиці Дегтярівській стався нещасний випадок.
Під час зварювальних робіт вибухнув газ
. У результаті 1 чоловік отримав опіки обличчя.
Вибух сміттєпроводу стався у будинку на вулиці Мілютенка: дивіться карту