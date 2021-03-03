На Майдані Незалежності правоохоронці затримали молодого чоловіка, який хотів зняти веселе відео, але порушив при цьому закон. Сталося це 2 березня.

Як зазначили правоохоронці, чоловік хотів заробити грошей від переглядів знятого ним відео, тому вирішив не зовсім вдало хайпанути за участю патрульного.

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Тепер відносно киянина розслідують кримінальне провадження, згідно з яким його можуть покарати ув'язненням на термін від 2 до 5 років.

Вдарив та тікав

За даними слідства, чоловік підійшов до автомобіля патрульних, після чого дістав тарілку з вершками та вдарив нею інспектора в обличчя.

Після цього киянин намагався втекти, але правоохоронці досить швидко наздогнали порушника порядку, та затримали його.

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні хуліганства відносно представника поліції.

Дивіться відео із затриманням блогера, який вдарив поліцейського тарілкою з вершками: