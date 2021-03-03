Заради відео вдарив копа тарілкою з вершками: київського блогера можуть посадити на 5 років
Молодого чоловіка, який хотів зняти веселе відео, затримали у Києві / Скриншот із відео
На Майдані Незалежності правоохоронці затримали молодого чоловіка, який хотів зняти веселе відео, але порушив при цьому закон. Сталося це 2 березня.
Джерело:поліція Києва
Як зазначили правоохоронці, чоловік хотів заробити грошей від переглядів знятого ним відео, тому вирішив не зовсім вдало хайпанути за участю патрульного.
Дивіться також У Києві блогери зі зброєю чіплялися до безхатька, їх затримали
Тепер відносно киянина розслідують кримінальне провадження, згідно з яким його можуть покарати ув'язненням на термін від 2 до 5 років.
Вдарив та тікав
- За даними слідства, чоловік підійшов до автомобіля патрульних, після чого дістав тарілку з вершками та вдарив нею інспектора в обличчя.
- Після цього киянин намагався втекти, але правоохоронці досить швидко наздогнали порушника порядку, та затримали його.
Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні хуліганства відносно представника поліції.
Дивіться відео із затриманням блогера, який вдарив поліцейського тарілкою з вершками:
Поділитися новиною