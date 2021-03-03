Заради відео вдарив копа тарілкою з вершками: київського блогера можуть посадити на 5 років

Джерело:поліція Києва
На Майдані Незалежності правоохоронці затримали молодого чоловіка, який хотів зняти веселе відео, але порушив при цьому закон. Сталося це 2 березня.
Як зазначили правоохоронці, чоловік хотів заробити грошей від переглядів знятого ним відео, тому вирішив не зовсім вдало хайпанути за участю патрульного.
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Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні хуліганства відносно представника поліції.
Дивіться відео із затриманням блогера, який вдарив поліцейського тарілкою з вершками: