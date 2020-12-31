Неприємний інцидент, який закінчився бійкою, стався у маршрутному таксі №205 у Києві. Агресивно налаштований пасажир накинувся на водія з кулаками через те, що йому нібито не додали решти.

Про бійку в маршрутці напередодні Нового року повідомили у спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці. Чи постраждав від дій чоловіка водій маршрутки, невідомо.

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Як стверджують свідки інциденту, почалося все з того, що пасажир почав вимагати від водія решту, яку він йому нібито винен.

Вибивав гроші

Праців ник компанії-перевізника вимоги чоловіка не задовольнив, тому між ними почала ся суперечка. Яка швидко переросла у конфлікт.

Розлючений пасажир вирішив почати бійку та з салону маршрутки почав лізти до водія. Після кількох ударів вгамувати бійку поспішив один з чоловіків, який дивився за нею.

Чим закінчилася історія, невідомо. Судячи з відео, яке зняли очевидці, пасажира викинули з салону маршрутки.

У поліції цей інцидент наразі ніяк не прокоментували.

Дивіться відео бійки у маршрутці Києва: