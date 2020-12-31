Конфлікт через решту: у київській маршрутці пасажир влаштував бійку з водієм: відео
Неприємний інцидент, який закінчився бійкою, стався у маршрутному таксі №205 у Києві. Агресивно налаштований пасажир накинувся на водія з кулаками через те, що йому нібито не додали решти.
Про бійку в маршрутці напередодні Нового року повідомили у спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці. Чи постраждав від дій чоловіка водій маршрутки, невідомо.
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Вибивав гроші
Працівник компанії-перевізника вимоги чоловіка не задовольнив, тому між ними почалася суперечка. Яка швидко переросла у конфлікт.
Розлючений пасажир вирішив почати бійку та з салону маршрутки почав лізти до водія. Після кількох ударів вгамувати бійку поспішив один з чоловіків, який дивився за нею.
Чим закінчилася історія, невідомо. Судячи з відео, яке зняли очевидці, пасажира викинули з салону маршрутки.
У поліції цей інцидент наразі ніяк не прокоментували.
Дивіться відео бійки у маршрутці Києва:
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