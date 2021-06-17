Це було міжнародне експрес-відправлення. Згідно з декларацією, у бандеролі були ляльки-іграшки вартістю 2 долари.

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Дивна посилка

Така посилка здалась дуже дивною, тому митники вирішили її перевірити й не дарма. Всередині яскравих банькатих створінь були пакетики з рослинною речовиною.

Це алкалоїди насіння кокаїнового куща. Наркотичну речовину вилучено.

Інші випадки

Варто підкреслити, що на митниці регулярно виявляють заборонені речі, які намагаються переслати в Україну. Також доволі часто відправники намагаються оминути обов'язкові платежі. Ось кілька прикладів:

В аеропорту Києва затримали британця: приховав годинники з радіацією.

Київська митниця вилучила 61 діамант з США: відправник зазначив, що вони нічого не коштують.