Національний музей історії України у Другій світовій війні 18 січня проведе відеоекскурсію "Вони вистояли. Не витримав бетон". Її організують до шостої річниці оборони Донецького аеропорту.

Зокрема поговорять про українських воїнів, спецпризначенців, добровольців та волонтерів. Про це повідомили на фейсбук-сторінці події.

До теми Міноборони пригадало загиблих кіборгів: фото

Кому присвячена екскурсія

Відеоекскурсію присвячують людям, які 242 дні (від 26 травня 2014 до 22 січня 2015) боронили старий та новий термінали Донецького аеропорту. За їхню мужність та відданість Батьківщині їх назвали "кіборгами".

Проте вони лишалися вразливими людьми: за час оборони ДАПу понад 100 українських військових загинули, приблизно 440 зазнали поранень,

– мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці.

Коли відбудеться подія

Відеоекскурсія "Вони вистояли. Не витримав бетон" відбудеться 18 січня о 14:00. У просторі музейного виставкового проєкту "Український Схід" її проведе старший науковий співробітник Богдан Гальчинський.

Нагадаємо! В Україні 16 січня відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Його встановили за ініціативою українських воїнів, які 242 дні боронили цей стратегічний об'єкт.

Оборона Донецького аеропорту: коротко