В Київській області 21 квітня обіцяють град та грози
В Київській області попередили про град та грозу 21 квітня. Така погода може бути до кінця дня.
Джерело:ДСНС
За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 21 квітня буде гроза, подекуди град. Синоптики попередили про перший рівень небезпечності – жовтий.
Яка погода в Україні 21 квітня накриють дощі, але буде тепло
Температура повітря на Київщині 13 градусів.
Яка погода в Україні
Погода в Україні в найближчий тиждень зовсім не порадує. Синоптики попередили, що дощами та зливами буде заливати практично всі області країни.
Крім того, 21 квітня прогнозується, що дощі йтимуть з перервами, тому можна розраховувати на прояснення.
Гроза
Метеорологиня Наталка Діденко опублікувала карту України з місцями, де очікують грозу.
В Україні гримлять грози! Жовті крапочки на реальній карті – це вони. Якщо десь гримне – не лякайтеся, це до нас проривається теплий травень. Але треба буде ще перейти через заморозки. Якісь суцільні метеоперешкоди на шляху до тепла і сонця,
– пише Діденко.
Поділитися новиною