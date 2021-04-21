В Київській області попередили про град та грозу 21 квітня. Така погода може бути до кінця дня.

За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця дня 21 квітня буде гроза, подекуди град. Синоптики попередили про перший рівень небезпечності – жовтий.

Яка погода в Україні 21 квітня накриють дощі, але буде тепло

Температура повітря на Київщині 13 градусів.

Яка погода в Україні

Погода в Україні в найближчий тиждень зовсім не порадує. Синоптики попередили, що дощами та зливами буде заливати практично всі області країни.

Крім того, 21 квітня прогнозується, що дощі йтимуть з перервами, тому можна розраховувати на прояснення.

Гроза

Метеорологиня Наталка Діденко опублікувала карту України з місцями, де очікують грозу.

В Україні гримлять грози! Жовті крапочки на реальній карті – це вони. Якщо десь гримне – не лякайтеся, це до нас проривається теплий травень. Але треба буде ще перейти через заморозки. Якісь суцільні метеоперешкоди на шляху до тепла і сонця,

– пише Діденко.