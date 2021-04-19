За добу на Київщині зробили 216 щеплень. Всі дози медики зробили вакциною Pfizer, а отримали їх мешканці та працівники двох психоневрологічних інтернатів.

Як зазначили у Київській облдержадміністрації, за добу мобільні бригади використали фактично п'яту частину виділених на регіон вакцин. З 1170 доз залишилось лише 954.

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Посадовці підкреслюють, що вакцина американської компанії призначена для працівників та мешканців будинків для людей похилого віку.

Два інтернати вже щеплені

Щеплення проводять мобільні бригади, які приїжджають до спеціалізованих закладів.

За 18 квітня у Бородянському психоневрологічному інтернаті щепили 78 працівників та 42 мешканці.

У Білоцерківського психоневрологічному інтернаті вакцини отримали 84 працівники та 12 мешканців.



На Київщині вже зробили щеплення майже 1/5 вакцин Pfizer / Фото Київської ОДА

Разом із вакциною Pfizer медики також роблять уколи маломобільним групам населення вакциною CoronaVac. Її також застосовують для опікунів та працівників освіти, яких залучають до проведення ЗНО.

Яка ситуація з COVID-19 на Київщині

Згідно з розподілом МОЗ, Київська область перебуває у червоній зоні карантину. Попри введення посилених обмежень, у регіоні залишається велика завантаженість ліжкомісць у лікарні, а також зайнятих місць із киснем.

Загалом за останню добу на Київщині зафіксували 428 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. Лише 2 пацієнти померли. Одужала 221 особа.



Усі запаси Pfizer на Києвщині мають закінчитися цього тижня / Фото Київської ОДА