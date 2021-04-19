У Київській області почали робити щеплення Pfizer, хто отримав вакцину першими

Джерело:Київська ОДА
За добу на Київщині зробили 216 щеплень. Всі дози медики зробили вакциною Pfizer, а отримали їх мешканці та працівники двох психоневрологічних інтернатів.
Як зазначили у Київській облдержадміністрації, за добу мобільні бригади використали фактично п'яту частину виділених на регіон вакцин. З 1170 доз залишилось лише 954.
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На Київщині вже зробили щеплення майже 1/5 вакцин Pfizer / Фото Київської ОДА
Разом із вакциною Pfizer медики також роблять уколи маломобільним групам населення вакциною CoronaVac. Її також застосовують для опікунів та працівників освіти, яких залучають до проведення ЗНО.
Згідно з розподілом МОЗ, Київська область перебуває у червоній зоні карантину. Попри введення посилених обмежень, у регіоні залишається велика завантаженість ліжкомісць у лікарні, а також зайнятих місць із киснем.
Загалом за останню добу на Київщині зафіксували 428 випадків захворювань на коронавірусну інфекцію. Лише 2 пацієнти померли. Одужала 221 особа.
Усі запаси Pfizer на Києвщині мають закінчитися цього тижня / Фото Київської ОДА