У Київській області продовжили карантин до 30 квітня. Таке рішення ухвалила комісія з питань ТЕБ і НС з огляду на ситуацію з коронавірусом.

В адміністрації підкреслили, що кількість нових випадків COVID-19 та госпіталізацій залишається на високому рівні. Рішення комісії передбачає продовження додаткових протиепідемічних дій, прийнятих 2 квітня. Читайте також Київ після локдауну залишиться у помаранчевій зоні, – Рубан Що заборонено На окремих територіях Київщини залежно від епідемічного стану: призупиняти освітній процес у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти усіх типів та форм власності;

дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;

здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50%, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу i визначена в його реєстраційних документах;

проінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;

рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку. Крім того, на території Київщини продовжують діяти всі протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня. Головне про адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу