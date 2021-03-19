Слідом за столицею у Київській області теж запроваджують локдаун. Він діятиме з 21 березня.

Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін під час онлайн-брифінгу. Він зауважив, що ситуація з коронавірусом в області загрозлива, тому було ухвалене рішення запровадити локдаун.

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На відміну від столиці на Київщині обмежують кількість пасажирів у громадському транспорті – заповненість не більше 50% місць.

Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання, а також значне зростання випадків, коли пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації, прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону з 21 березня,

– повідомив Володін.

В Київські області запровадили локдаун з 21 березня: що заборонено

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 квадратних метрів на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Також буде обмежена робота ресторанів в готелях, заборонено діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків.

Чи ходитимуть до школи та садочків

У школах навчатимуть дистанційно. Крім учнів 1 – 4 класів та спеціальних закладів освіти. Садочки також працюватимуть у звичайному режимі.

Обмеження у громадському транспорті

На території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах в кількості понад 50% місць для сидіння.