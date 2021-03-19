В Київській області теж запроваджують локдаун: що заборонили

Джерело:КОДА
Слідом за столицею у Київській області теж запроваджують локдаун. Він діятиме з 21 березня.
Про це повідомив голова Київської ОДА Василь Володін під час онлайн-брифінгу. Він зауважив, що ситуація з коронавірусом в області загрозлива, тому було ухвалене рішення запровадити локдаун.
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На відміну від столиці на Київщині обмежують кількість пасажирів у громадському транспорті – заповненість не більше 50% місць.
Враховуючи стрімке зростання кількості випадків захворювання, а також значне зростання випадків, коли пацієнти з COVID-19 потребують госпіталізації, прийнято рішення про посилення карантинних обмежень на території регіону з 21 березня,
– повідомив Володін.
Також буде обмежена робота ресторанів в готелях, заборонено діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків.
У школах навчатимуть дистанційно. Крім учнів 1 – 4 класів та спеціальних закладів освіти. Садочки також працюватимуть у звичайному режимі.
На території Київської області буде заборонено перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, трамваях, тролейбусах в кількості понад 50% місць для сидіння.