"Київський метрополітен" повідомив про те, що 17 лютого на платформах трьох станцій вже встановили автоматичні дефібрилятори. Раніше виник скандал через те, що закуплені 19 пристроїв в підприємстві не прийняли через неналежну документацію.

Дефібрилятори з’явились на платформах станцій "Хрещатик", "Театральна" і "Політехнічний інститут".

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Всі роботи планують завершити до 1 березня – проєктом передбачено розміщення 19 дефібриляторів на станціях у відкритому доступі.

Скандал через дефібрилятори у метро

В кінці минулого року метрополітен отримав ці 19 дефібриляторів, які були закуплені на підставі тендеру за проєктом громадського бюджету "РеаніМетро". Але підприємство повернуло їх постачальнику, оскільки знайшли невідповідності в документації.

Було підписано відповідний акт рекламації та подано претензію до постачальника у встановленому законом порядку,

– повідомляє пресслужба київської підземки.

Кияни були обурені – мовляв, тендер провалений, гроші пропали. Але ситуацію вдалося виправити. У метрополітені запропонували перемістити частину тих дефібриляторів, які були закуплені раніше й встановлені біля кас.

Навіщо потрібні дефібрилятори у метро

Це пристрій, який дозволяє швидко допомогти людині, якщо їй раптово стало погано у метро.

Спочатку були встановлені 52 дефібрилятори у касових залах станцій, але автори громадського бюджету "РеаніМетро" наполягали на тому, щоб вони були й на самих платформах – щоб була можливість швидко надати допомогу, а не чекати поки принесуть дефібрилятор з вестибюля.

Якщо комусь стане погано на платформі, а не в черзі за QR-квитком, то толку від них буде мало,

– зазначили автори проєкту.