В Київській підземці почали встановлювати дефібрилятори на платформах
"Київський метрополітен" повідомив про те, що 17 лютого на платформах трьох станцій вже встановили автоматичні дефібрилятори. Раніше виник скандал через те, що закуплені 19 пристроїв в підприємстві не прийняли через неналежну документацію.
Джерело:"Київський метрополітен"
Дефібрилятори з’явились на платформах станцій "Хрещатик", "Театральна" і "Політехнічний інститут".
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Всі роботи планують завершити до 1 березня – проєктом передбачено розміщення 19 дефібриляторів на станціях у відкритому доступі.
Скандал через дефібрилятори у метро
В кінці минулого року метрополітен отримав ці 19 дефібриляторів, які були закуплені на підставі тендеру за проєктом громадського бюджету "РеаніМетро". Але підприємство повернуло їх постачальнику, оскільки знайшли невідповідності в документації.
Було підписано відповідний акт рекламації та подано претензію до постачальника у встановленому законом порядку,
– повідомляє пресслужба київської підземки.
Кияни були обурені – мовляв, тендер провалений, гроші пропали. Але ситуацію вдалося виправити. У метрополітені запропонували перемістити частину тих дефібриляторів, які були закуплені раніше й встановлені біля кас.
Навіщо потрібні дефібрилятори у метро
Це пристрій, який дозволяє швидко допомогти людині, якщо їй раптово стало погано у метро.
Спочатку були встановлені 52 дефібрилятори у касових залах станцій, але автори громадського бюджету "РеаніМетро" наполягали на тому, щоб вони були й на самих платформах – щоб була можливість швидко надати допомогу, а не чекати поки принесуть дефібрилятор з вестибюля.
Якщо комусь стане погано на платформі, а не в черзі за QR-квитком, то толку від них буде мало,
– зазначили автори проєкту.
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