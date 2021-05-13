Про пожежу рятувальники дізналися близько 13:00. На місце події одразу виїхали кілька бригад вогнеборців та медики швидкої. Працівники навчального закладу тим часом проводили евакуацію дітей.

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Всіх учнів та педагогів з приміщення навчального закладу досить швидко вивели.

Що відомо про пожежу у приміщенні школи на Оболоні

Як розповіла у коментарі 24 каналу начальник відділу зв'язків із засобами масової інформаціїІ та роботи з громадськістю Світлана Водолага, працівники ДСНС швидко загасили загоряння.

Рятувальники з'ясували, що вогонь з'явився під сходами аварійного виходу. Палало сміття на площі 2 квадратних метрів.

За даними надзвичайників, постраждалих внаслідок події не було. Однак свідки кажуть, що кілька учнів надихалися їдким димом. Їм надали допомогу медики швидкої.

Дивіться відео з місця пожежі у київській школі:

Оскільки приміщення школи було досить серйозно задимленим, продовжувати навчання сьогодні вже неможливо. Тому дітей відпускають додому.

Дивіться відео з коридорів київської школи, де сталася пожежа: