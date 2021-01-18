Судді Шевченківського районного суду столиці 18 січня несподівано не винесли обвинувальний вирок відомому доґхантеру Олексію Святогору. Його підозрювали у пропаганді насильства над тваринами.

Попри всі докази, які зібрали слідчі та прокурори під час розслідування, судді вирішили визнати провину Олексія Святогора недоведеною. Про це свідчить трансляція засідання суду, яку вели зі сторінки Судової влади України.

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Обвинувальний акт служителі Феміди розглядали з 2018 року.

Що відомо про суд на доґхантером Святогором

Відомий у столиці своїм відношенням до тварин чоловік розповсюджував у соцмережах картинки та вислови, які цілком могли б викликати у неадекватних людей бажання вбивати собак та котів.

Втім, судді вирішили, що розповсюдження подібних матеріалів є "висловленням особистої думки чоловіка", та нібито "не є пропагандою жорстокого ставлення до тварин.

За даними зоозахисників, доґхантер є найбільш жорстоким вбивцею бродячих тварин, який позбавив життя понад 500 тварин. Але затримали його не за розправи, а через поширення матеріалів, які пропагують таку діяльність.

Сам зловмисник після суду одразу ж заявив, що "не дозволить ставити бродячих собак понад усе", а сам він незадоволений позицією зоозахисників.

Дивіться відео з засідання суду над доґхантером Святогором: