Міністерство інфраструктури планує передати у концесію сім українських залізничних вокзалів. Першими у списку – київський та вінницький вокзали.

В уряді таким чином хочуть оживити "Укрзалізницю". Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає пресслужба міністерства.

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Ми очікуємо великих міжнародних гравців, які мають відповідний досвід з управління вокзалами та готові інвестувати. Так само як і локальних інвесторів

— зазначив міністр.

Також він додав, що переваги отримають усі – держава та місцеві органи влади — додаткові робочі місця та податки, концесійні платежі, "Укрзалізниця" — зменшення збитків, оновлення та розвиток інфраструктури, інвестор — прибуток, споживачі — якісно новий публічний простір, а також нові послуги та додатковий комфорт.

Що таке концесія? Це договір про передачу державних об’єктів чи підприємств у тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

Загалом у планах відомства віддати у концесію сім залізничних вокзалів. Окрім Києва та Вінниці, це також стосується вокзалів у Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Миколаєві та Чопі.