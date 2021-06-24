Після офіційного оголошення про призупинення пошукової операції та визнання чоловіка загиблим, його тіло нарешті знайшли поблизу села Лебедівка. До цього водолази шукали киянина у воді на іншій стороні Київського водосховища, де з води дістали його померлу доньку.

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Наразі рятувальники вже дістали тіло потонулого з акваторії моря.

Трагедія з трьома загиблими

Жахливу історію загибелі майже всієї сім'ї у Київському морі можна вважати завершеною. Незабаром чоловіка мають поховати. Він потонув разом зі своїми доньками 20 червня.

Як стверджують рятувальники, батько плавав на надувному матраці разом із 10-річною донькою. Поруч із ними на іншому плавальному засобі перебували дружина чоловіка та ще одна донька.

Коли вітер почав відносити матраци від берега, відпочивальники кинулися людям на допомогу. Матрац із жінкою витягли на берег, однак дитини на ньому не було.

5-річну дівчинку витягли з води. Вона померла дорогою до лікарні.

Водолази та рятувальники понад добу шукали чоловіка та його старшу доньку. Дівчинку вдалося знайти за 10 кілометрів від місця її купання.

Активні пошуки чоловіка ні до чого не призвели. Лише о 14:30 24 червня на тіло наштовхнулися жителі села Лебедівка Вишгородського району.