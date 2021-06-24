Після офіційного оголошення про призупинення пошукової операції та визнання чоловіка загиблим, його тіло нарешті знайшли поблизу села Лебедівка. До цього водолази шукали киянина у воді на іншій стороні Київського водосховища, де з води дістали його померлу доньку.
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Наразі рятувальники вже дістали тіло потонулого з акваторії моря.
Трагедія з трьома загиблими
- Жахливу історію загибелі майже всієї сім'ї у Київському морі можна вважати завершеною. Незабаром чоловіка мають поховати. Він потонув разом зі своїми доньками 20 червня.
- Як стверджують рятувальники, батько плавав на надувному матраці разом із 10-річною донькою. Поруч із ними на іншому плавальному засобі перебували дружина чоловіка та ще одна донька.
- Коли вітер почав відносити матраци від берега, відпочивальники кинулися людям на допомогу. Матрац із жінкою витягли на берег, однак дитини на ньому не було.
- 5-річну дівчинку витягли з води. Вона померла дорогою до лікарні.
- Водолази та рятувальники понад добу шукали чоловіка та його старшу доньку. Дівчинку вдалося знайти за 10 кілометрів від місця її купання.
Активні пошуки чоловіка ні до чого не призвели. Лише о 14:30 24 червня на тіло наштовхнулися жителі села Лебедівка Вишгородського району.