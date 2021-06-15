Організатори турніру залучають правоохоронців з різних країн, аби фанати могли поспілкуватися зі своїми поліцейськими у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. Втім, чергування Артема було спокійним. Сержант вже повернувся на батьківщину.

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Бо володіє мовами

Вінника відібрали до складу делегації за володіння іноземними мовами та досвідом спілкування у різних непередбачуваних ситуаціях.

Як повідомляли в Нацполіції, за результатами спеціального відбору до складу української делегації увійшли поліцейські діалогу з Дніпра, Львова, Чернігова та Києва. Окрім роботи в Амстердамі, наші поліцейські працюватимуть також на іграх в Бухаресті – там збірна України зіграє з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).

Яке завдання

Основне завдання наших правоохоронців — надавати допомогу громадянам України, які вирушають закордон уболівати за Національну збірну України з футболу, а також обмін досвідом з іноземними колегами щодо таких заходів.

Почали з поразки

Нагадаємо, що перший матч на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка програли нідерландцям з рахунком 3–2. Українцям вдалося показати непогану гру.