Організатори турніру залучають правоохоронців з різних країн, аби фанати могли поспілкуватися зі своїми поліцейськими у разі виникнення непередбачуваних ситуацій. Втім, чергування Артема було спокійним. Сержант вже повернувся на батьківщину.
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Бо володіє мовами
Вінника відібрали до складу делегації за володіння іноземними мовами та досвідом спілкування у різних непередбачуваних ситуаціях.
Яке завдання
Основне завдання наших правоохоронців — надавати допомогу громадянам України, які вирушають закордон уболівати за Національну збірну України з футболу, а також обмін досвідом з іноземними колегами щодо таких заходів.
Почали з поразки
Нагадаємо, що перший матч на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка програли нідерландцям з рахунком 3–2. Українцям вдалося показати непогану гру.