Стрілка на очах очевидців вивели із будинку. Відповідні відео поширили у соцмережах.

Нагадаємо У Києві чоловік поранив патрульного і цивільного та зачинився у квартирі: можливий штурм

Нападника затримали

Повідомляється, що затримали нападника без стрілянини. Його посадили до поліцейського авто та відвезли у відділок. Наблизитися до зловмисникам ЗМІ не давали силовики.

Чоловіка із голим торсом вивели спецслужби.

Перед затриманням нападник підпалив квартиру

Із чоловіком перед затриманням правоохоронці вели перемовини. Втім, він зачинився зсередини і нікого не пускав. Працівник КОРДу і дружина нападника почали вмовляти його відчинити двері.

Стрілок став кричати, що усіх застрелить, втім згодом відкрив двері. Він влаштував у квартирі підпал і з вікон почав йти густий дим.



Задимлення на поверсі забарикадованої квартири / Фото МВС

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