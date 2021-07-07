Київського стрілка затримала поліція
Джерело:телеграм-канал Pavlovsky news
На Голосіївському проспекті у Києві затримали зловмисника, який поранив поліцейського і забарикадувався у квартирі. З чоловіком вели тривалі перемовини, під час яких він влаштував у помешканні підпал.
Стрілка на очах очевидців вивели із будинку. Відповідні відео поширили у соцмережах.
Нагадаємо У Києві чоловік поранив патрульного і цивільного та зачинився у квартирі: можливий штурм
Нападника затримали
Повідомляється, що затримали нападника без стрілянини. Його посадили до поліцейського авто та відвезли у відділок. Наблизитися до зловмисникам ЗМІ не давали силовики.
Чоловіка із голим торсом вивели спецслужби.
Перед затриманням нападник підпалив квартиру
Із чоловіком перед затриманням правоохоронці вели перемовини. Втім, він зачинився зсередини і нікого не пускав. Працівник КОРДу і дружина нападника почали вмовляти його відчинити двері.
Стрілок став кричати, що усіх застрелить, втім згодом відкрив двері. Він влаштував у квартирі підпал і з вікон почав йти густий дим.
Задимлення на поверсі забарикадованої квартири / Фото МВС
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