Собаку, який являв собою небезпеку для оточуючих, помітили у вагоні столичного метрополітену вдень 28 червня. Судячи з відео інциденту, зауваження власнику пса зробив лише один чоловік.

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Власник собаки не відреагував на реакцію іншого пасажира агресивно, однак ніяк не намагався усунути порушення.

У метро пояснюють великою кількістю людей

  • У діалозі обурений відсутністю намордника пасажир намагався пояснити порушнику правил користуваня метрополітеном, що так робити не можна.
  • Натомість власник собаки зміг лише відповісти, що пес "не діятиме без команди".
  • Чому саме працівники метрополітену пропустили собаку бійцівської породи до підземки, невідомо.

У коментері виданню OBOZREVATEL в пресслужбі підзеемки зазначили, що займаються перевіркою цього інциденту.

Перевезення таких собак заборонено – цей чоловік порушив правила користування метрополітеном. Користуючись великою кількістю людей, деякі пасажири свідомо порушують правила, піддаючи інших людей та своїх улюбленців небезпеці,
– зазначили у комунальній компанії.

Дивіться відео з бійцівським собакою у метро Києва: