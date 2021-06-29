Через бійцівського собаку без намордника: у київському метро посварилися пасажири – відео
Джерело:"Київ без цензури"
Невеличкою перепалкою закінчилася поїздка власника собаки небезпечної породи у підземці Києва. Чоловік порушив правила користування метрополітеном.
Собаку, який являв собою небезпеку для оточуючих, помітили у вагоні столичного метрополітену вдень 28 червня. Судячи з відео інциденту, зауваження власнику пса зробив лише один чоловік.
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Власник собаки не відреагував на реакцію іншого пасажира агресивно, однак ніяк не намагався усунути порушення.
У метро пояснюють великою кількістю людей
- У діалозі обурений відсутністю намордника пасажир намагався пояснити порушнику правил користуваня метрополітеном, що так робити не можна.
- Натомість власник собаки зміг лише відповісти, що пес "не діятиме без команди".
- Чому саме працівники метрополітену пропустили собаку бійцівської породи до підземки, невідомо.
У коментері виданню OBOZREVATEL в пресслужбі підзеемки зазначили, що займаються перевіркою цього інциденту.
Перевезення таких собак заборонено – цей чоловік порушив правила користування метрополітеном. Користуючись великою кількістю людей, деякі пасажири свідомо порушують правила, піддаючи інших людей та своїх улюбленців небезпеці,
– зазначили у комунальній компанії.
Дивіться відео з бійцівським собакою у метро Києва: