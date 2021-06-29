Через бійцівського собаку без намордника: у київському метро посварилися пасажири – відео

Невеличкою перепалкою закінчилася поїздка власника собаки небезпечної породи у підземці Києва. Чоловік порушив правила користування метрополітеном.

Собаку, який являв собою небезпеку для оточуючих, помітили у вагоні столичного метрополітену вдень 28 червня. Судячи з відео інциденту, зауваження власнику пса зробив лише один чоловік.

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Власник собаки не відреагував на реакцію іншого пасажира агресивно, однак ніяк не намагався усунути порушення.

У метро пояснюють великою кількістю людей

У діалозі обурений відсутністю намордника пасажир намагався пояснити порушнику правил користуваня метрополітеном, що так робити не можна.

Натомість власник собаки зміг лише відповісти, що пес "не діятиме без команди".

Чому саме працівники метрополітену пропустили собаку бійцівської породи до підземки, невідомо.

У коментері виданню OBOZREVATEL в пресслужбі підзеемки зазначили, що займаються перевіркою цього інциденту.

Перевезення таких собак заборонено – цей чоловік порушив правила користування метрополітеном. Користуючись великою кількістю людей, деякі пасажири свідомо порушують правила, піддаючи інших людей та своїх улюбленців небезпеці,

– зазначили у комунальній компанії.

Дивіться відео з бійцівським собакою у метро Києва: