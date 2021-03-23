Встановлені у вестибюлях станцій метро Києва на вимогу активістів дефібрилятори вже рятують життя. 22 березня на станції "Палац спорту" реанімували 56-річного мешканця столиці.

Про врятоване життя пасажиру метрополітену у фейсбуці написала працівниця Олександрівської лікарні Христина Ярмоліна. За її словами, чоловіка привезли до медичного закладу з порушенням свідомості, але зі стабільними показниками життєдіяльності.

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За кілька хвилин до того, як швидка привезла пацієнта, його серце взагалі зупинилося.

Реанімував поліцейський



Поліцейський метрополітену врятував 56-річного пасажира / Фото поліції Києва

Як стверджує лікарка, на допомогу пасажиру, який втратив свідомість у підземці, прийшов правоохоронець.

За допомогою дефібрилятора поліцейський 20 хвилин реанімував чоловіка, а коли на місце прибули медики екстреної медичної допомоги, потерпілий вже перебував у свідомості.

Через 10 годин з моменту події пацієнт орієнтований в часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Вчасно і правильно надана невідкладна допомога. Хворий продовжує лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії,

– зазначила лікарка.

Крім того, Ярмоліна закликала всіх навчитися надавати домедичну допомогу, оскільки такі знання та навички можуть врятувати комусь життя.