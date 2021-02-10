Працівники метрополітену залишили за собою право обмежувати вхід пасажирів на деяких станціях для уникнення скупчень людей. До таких дій можуть вдатися у години пік.

У столичній підземці зазначили, що обмеження на вхід вводитимуться для дотримання карантинних вимог пасажирами метрополітену.

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Також чиновники наголосили на тому, що мешканці столиці мають виконувати всі епідеміологічні заходи.

У години пік до метро можна не потрапити

Пасажирів ще раз закликали носити маски, та не вдягати їх на підборіддя або під ніс.

Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок,

– підкреслили у метрополітені.