У київському метро можуть зачиняти станції на вхід

Джерело:Київський метрополітен
Працівники метрополітену залишили за собою право обмежувати вхід пасажирів на деяких станціях для уникнення скупчень людей. До таких дій можуть вдатися у години пік.
У столичній підземці зазначили, що обмеження на вхід вводитимуться для дотримання карантинних вимог пасажирами метрополітену.
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Пасажирів ще раз закликали носити маски, та не вдягати їх на підборіддя або під ніс.
Будь ласка, дотримуйтеся карантинних заходів, особливо маскового режиму. Нагадуємо, що для уникнення скупчень у вестибюлях, у пікові години станції можуть обмежуватися на вхід. Просимо, за можливості, враховувати при плануванні поїздок,
– підкреслили у метрополітені.