У метро Києва пасажир потрапив під потяг: кілька станцій зачинили

17 травня 2021 , 09:56
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Джерело:

КМДА

Черговий надзвичайний інцидент стався на станції метро "Арсенальна" у Києві. Близько 12:30 пасажир підземки потрапив під поїзд.

Внаслідок інциденту рух поїздів на червоній лінії метрополітену було тимчасово припинено. Згодом керівництво підземки організувало перевезення пасажирів на окремих ділянках.

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Наразі на місці події працюють поліцейські та медики. Чи вижив пасажир, невідомо.  

Як працює метро Києва через падіння пасажира

Через надзвичайну ситуацію у метрополітені організували скорочений рух червоної гілкою підземки. Поїзди курсують:

  • від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик";
  • від станції "Дарниця" до станції "Лісова".

На "Арсенальній", "Дніпрі", "Гідропарку" та "Лівобережній" рух потягів зупинили. Ці станції зачинили для пасажирів на вхід та вихід.

Автор: Олексій Чибісов