У метро Києва пасажир потрапив під потяг: кілька станцій зачинили

Черговий надзвичайний інцидент стався на станції метро "Арсенальна" у Києві. Близько 12:30 пасажир підземки потрапив під поїзд.
Внаслідок інциденту рух поїздів на червоній лінії метрополітену було тимчасово припинено. Згодом керівництво підземки організувало перевезення пасажирів на окремих ділянках.
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Наразі на місці події працюють поліцейські та медики. Чи вижив пасажир, невідомо.
Як працює метро Києва через падіння пасажира
Через надзвичайну ситуацію у метрополітені організували скорочений рух червоної гілкою підземки. Поїзди курсують:
- від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик";
- від станції "Дарниця" до станції "Лісова".
На "Арсенальній", "Дніпрі", "Гідропарку" та "Лівобережній" рух потягів зупинили. Ці станції зачинили для пасажирів на вхід та вихід.