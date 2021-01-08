У Київському метро попередили про можливе закриття станцій через посилення карантину
Графік роботи метро Києва можуть змінювати через карантинні обмеження / babel.ua
Під час дії посилених карантинних заходів працівники столичної підземки можуть вдаватися до безпрецедентних заходів - зачинення станцій на вхід. Це нібито зможе допомогти уникнути натовпу.
Про можливі зміни в роботі повідомили на сторінці київського метро у твіттері. В які години та за яких умов працівники комунального підприємства зачинятимуть станції, невідомо.
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Скоріш за все, співробітникам метрополітену доведеться реагувати на появу в підземці великої кількості людей, що зазвичай спостерігається вранці та ввечері.
Розвантаження одних станцій утворює натовп на інших
Чи взагалі реагуватимуть у метро на великі скупчення пасажирів, невідомо. Раніше у підземці фактично ніякі обмеження не діяли.
Крім того, закриття станцій під час "замінування" зазвичай призводили до утворення величезного натовпу на сусідніх.
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