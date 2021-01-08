Під час дії посилених карантинних заходів працівники столичної підземки можуть вдаватися до безпрецедентних заходів - зачинення станцій на вхід. Це нібито зможе допомогти уникнути натовпу.

Про можливі зміни в роботі повідомили на сторінці київського метро у твіттері. В які години та за яких умов працівники комунального підприємства зачинятимуть станції, невідомо.

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Скоріш за все, співробітникам метрополітену доведеться реагувати на появу в підземці великої кількості людей, що зазвичай спостерігається вранці та ввечері.

Розвантаження одних станцій утворює натовп на інших

Чи взагалі реагуватимуть у метро на великі скупчення пасажирів, невідомо. Раніше у підземці фактично ніякі обмеження не діяли.

Крім того, закриття станцій під час "замінування" зазвичай призводили до утворення величезного натовпу на сусідніх.

Шановні пасажири!



З 8 до 25 січня метрополітен працюватиме у звичайному режимі.

Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень людей та дотримання карантиних заходів. — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) January 8, 2021

Посилення карантину триватиме в Україні з 8 до 24 січня. Під час цього періоду мають діяти додаткові обмеження для магазинів, розважального сектора, закладів громадського харчування, спортзалів і т. ін. Але деякі представники бізнесу вже навчилися їх обходити.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу