У київському метро гасили пожежу шваброю: відео

Загоряння сталось, ймовірно, у проводці. Надзвичайна подія трапилась у переході на станції "Золоті ворота".

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Деталі інциденту

Робітник метро, побачивши, що щось горить пішов за шваброю й незворушно переміг вогонь – ганчірка, ймовірно, була мокра.

Водночас хтось з пасажирів узяв на себе відповідальність й попереджував людей про небезпеку.

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Нагадаємо, що 17 червня цю станцію закривали на вхід та вихід через повідомлення про мінування. Втім, виявилось, що це черговий фейк.