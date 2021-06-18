Намагаються відірвати: у київському метро заховають таблички з назвою країни-окупанта

У метро Києва повідомили, що розглядають питання переміщення табличок у вагонах із написом "Зроблено в Росії". Пасажири постійно намагаються їх зірвати або зіпсувати.

Наразі у розпорядженні КП "Київський метрополітен" 726 вагонів, які у різні роки були виготовлені в Російський Федерації. Таблички, на яких написана країна-виробник повинні бути на вагонах за правилами технічної експлуатації.

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Скільки вагонів зроблені в Росії

Як розповіли у метрополітені, 135 вагонів, які колись привезли з Росії вже суттєво переробили на Крюківському вагонобудівному заводі – "це фактично є конструктивно новими одиницями транспорту".

Втім, майже 600 одиниць таки вважаються російськими.

Табличка виробника у вагоні метро / Фото видання "Сьогодні"

Пасажири проти

Чимало патріотично налаштованих пасажирів, які користуються київським метро, намагаються зіпсувати або зірвати такі таблички. Хтось, до прикладу, написав нецензурне слово "під*ри" й вказав стрілочкою до слова "Росія". Напис не виходить змити.

Наше підприємство розгляне питання про зміну місць розміщення цих табличок,

– заявили в метрополітені.

Нагадуємо, що міська влада столиці проводить процедуру закупівлі 50 вагонів метро за кошти ЄБРР.