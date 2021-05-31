Ніхто не тримав дистанцію: у київському метро знову масово порушують карантин

У Києві у перший робочий день тижня й останній день весни, 31 травня, на станції метро "Теремки" утворився колапс. Людей було багато, а вхід лише один.

Пасажири взагалі не тримали дистанцію й маски не всі одягли. Скупчення людей зафіксували на фото.

Дуже цікавий факт Найсильніша людина планети Олексій Новіков встановив рекорд у київському метро: відео

Забули про карантин

На станції у цей час повідомляли, що вона працює з тимчасовими обмеженнями саме для того, щоб уникнути скупчення людей.

Варто підкреслити, що така ситуація спостерігається не вперше. В київському метро особливо ніхто не намагається тримати дистанцію, якщо виникають подібні скупчення.

Натовп у метро / Фото "РБК-Україна"

Про ціну проїзду

Нагадаємо, що у Києві таки будуть підіймати ціну на проїзд у метро та інших видах громадського транспорту. Яким буде новий тариф наразі невідомо, втім, в КМДА запевняють, що ціна не буде вищою за 20 гривень. Про це йшлося на сайті 24 каналу.