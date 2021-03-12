У київському метро з'явилася карта "перших побачень"

Джерело:Київський метрополітен
У Києві створили карту перших побачень. Як з'ясувалося, усі найпопулярніші місця побачень у столиці пов'язані з метро.
За 2 місяці дослідники зібрали понад 500 історій закоханих про те, де вони призначали перші побачення.
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Станція метро "Хрещатик" не є першою у списку тому, що кияни вважають центр занадно "попсовим" місцем для побачення.
Ми зачитувались історіями про години розмов або поцілунки на станціях,
– розповіла координаторка команди Анна Кириченко.
Вона додала: "Утім кияни нас здивували. На мапі позначили й неочікувані місця, наприклад, Дарницьке кладовище, де одна пара їла мівіну".
Історії побачень можна буде прочитати на вказаних станціях. Постери мають розмістити до 11 травня.