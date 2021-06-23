У Київському морі дивом врятували 10-річну дівчинку та її нетверезу матір: відео

Водолази, які шукали у Київському водосховищі 36-річного чоловіка та його старшу доньку, врятували від загибелі дівчинку та жінку. Матір із донькою плавали водоймищем у надувному човні, коли їх почало відносити від берега.

Під час пошуків чоловіка, якого віднесло на матраці з дитиною, рятувальники ДСНС отримали інформацію про те, що на водоймі вітер відносить човен із людиною. Вони одразу відправилися на порятунок чоловіка.

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Згодом до гарячої лінії надійшло ще одне сповіщення про інцидент на Київському водосховищі. На цей раз у біді опинилася матір із донькою.

Дівчинка з переляку вистрибнула з човна

Рятувальники прийняли рішення спочатку шукати жінку та дівчинку. За 4 кілометри від берега вони побачили човен, в якому сиділа лише нетвереза жінка.

Водолазам матір повідомила, що на серйозній відстані від берега дівчинка вистрибнула з човна та вирішила поплисти до берега самотужки. За кілометр від цього місця її знайшли.

За даними ДСНС, школярка була переляканою та знесиленою. Також у неї було серйозне переохолодження, оскільки вона пробула у воді близько 2 годин.

Після цього врятування водолази відправилися на пошуки другого човна. Його знайшли за 10 кілометрів від берега.

Власник човна також перебував у стані алкогольного сп'яніння та без рятувального жилета.

Надзвичайники вкотре наголосили над тим, що купатися напідпитку – погана ідея. Крім того, дітям ні в якому разі не можна відпускати плавати самостійно.

Дивіться відео рятування жінки з дитиною та чоловіка у Київському морі: