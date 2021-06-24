Крім того, під час купання на іншому матраці також потонула 5-річна донька киянина. Молодшу дівчинку витягли з води у день потоплення. Вона померла дорогою до лікарні. Старшу дівчинку знайшли у Київському морі за кілька діб з моменту трагедії.
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Тіло чоловіка шукали аж до 23 червня.
Визнали загиблим
Активну фазу операції з пошуку тіла потонулого киянина призупинили за рішенням районної надзвичайної комісії.
Відтепер пошуки триватимуть у пасивному режимі, доки хтось із людей не знайде тіло та не сповістить про це ДСНС.
Батька двох дітей фактично офіційно визнали загиблим.
Що відомо про загибель чоловіка з двома доньками у Київському морі
- Матір із 5-річною дівчинкою плавала на одному надувному матраці, а батько з 10-річною донькою – на іншому.
- Обидва матраци почало відносити від берега. Плавальний засіб із жінкою вдалося схопити відпочивальникам. Дитини на ньому не було.
- Молодшу дівчинку витягли з води, але було вже запізно. Вона померла у кареті швидкої.
- Матрац, на якому плавали чоловік із дівчинкою, знайшли у 750 метрах від берега.
- Тіло другої дитини знайшли 22 червня у багатьох кілометрах від місця, де вона відпочивала.
- Самого чоловіка так і не знайшли.