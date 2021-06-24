У Київському морі припинили пошуки тіла чоловіка, який потонув разом із дочками

Водолази та рятувальники ДСНС прийняли рішення про призупинення пошуків тіла 36-річного киянина. Чоловік потонув зі своєю 10-річною донькою ще 20 червня.

Крім того, під час купання на іншому матраці також потонула 5-річна донька киянина. Молодшу дівчинку витягли з води у день потоплення. Вона померла дорогою до лікарні. Старшу дівчинку знайшли у Київському морі за кілька діб з моменту трагедії.

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