У Київському морі понад добу шукають 10-річну дівчинку, її тато та сестра потонули

Трагедія сталася вдень 20 червня у акваторії Київського водосховища. Подружжя з двома дітьми плавало на надувних матрацах, які почало відносити від берега.

Внаслідок інциденту потонула 5-річна дівчинка та її 36-річний батько. Ще одну 10-річну дитину понад добу шукають водолази. Із всієї сім'ї змогли врятувати лише матір дітей.

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Очевидці стверджують, що погодні умови на водоймищі у момент трагедії були дуже поганими. Висота хвиль досягала метра.

Що відомо про загибель чоловіка з донькою у Київському морі

За словами свідків, 36-річний чоловік плавав на одному матраці з 10-річною донькою. На іншому перебували його дружина та 5-річна дівчинка.

Коли піднявся сильний вітер, сім'ю почало відносити далеко від берега. Вони кликали на допомогу, однак інші відпочивальники дістатися до чоловіка з дитиною не змогли.

До матрацу, на якому плавали матір з донькою дістався один з чоловіків. Втім, на ньому вже нікого не було.

Згодом з води дістали тіло 5-річної дитини. Медики "швидкої" понад годину намагалися врятувати дівчинку, але було вже запізно.

Матір дітей якимось дивом вижила.

Матрац, на якому пливли чоловік та його старша донька, побачили у 750 метрах від берега.

Водолази знайшли тіло 36-річного киянина.

Як зазначили у ДСНС Київської області в коментарі 24 каналу, пошуки дівчинки 2011 року народження досі тривають. Про її долю наразі нічого не відомо.