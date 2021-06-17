Про ситуацію, яка склалася біля МВЦ вдень 17 червня, написала у фейсбуці волонтерка Леся Литвинова. За її словами, люди, які записалися до електронної черги, були вимушені чекати вакцинації разом із тими, хто просто приїхав на Броварський проспект заради щеплення.

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Активістка зазначила, що трохи обурена через автоматичне перенесення щеплення з вихідних на будні. Само собою, необхідність зриватися з робочих місць ніяк не радувало й інших жителів столиці.

Запізнення у понад годину



Деякі кияни відпочивали на газоні / Фото Kyiv LIVE

За словами волонтерки та голови благодійного фонду "Свої", який рятує сотні життів хворим на COVID-19, для цивілізованого отримання дози китайського препарату Coronavac виявилося недостатнім просто приїхати раніше часу запису.

Вже на місці Литвинова побачила чималий натовп та дізналася, що електронна черга змішалася з тими, хто прийшов щепитися через "живу".

Десь близько опівдня загальну чергу все ж розділили на дві – тих, хто записувався через Helsi.me, та людей, які просто приїхали вакцинуватися.

Просили прийти трохи раніше – прийшла. І відразу ж вперлася в натовп, що зібрався біля плаката "Записуйтеся на вакцинацію без черг". Наразі в них відставання від графіка приблизно на годину. Люди обурені,

– написала Леся Литвинова

З невідомих причин щеплення людей за електронною чергою змістилося щонайменше на годину. Тисячам киян довелося пробути в очікуванні багато годин.



Записи до електронної черги не дуже рятували людей від очікування / Фото Лесі Литвинової

Втім, близько 17:00 черги на вакцинацію не було взагалі. Кияни могли отримати щеплення за лічені хвилини.

Паралельні всесвіти

Доки тисячі людей на спеці стояли у величезній черзі для отримання вакцини, у приміщеннях МВЦ проходив черговий день виставки "Зброя та безпека". І там зустріти людей у масках було майже неможливо.

Люди без масок на виставці "Зброя та безпека" у МВЦ Києва / Фото 24 канал

На численні недотримання карантинних обмежень як з боку відвідувачів, так і з боку представників підприємств у МВЦ не реагували ані правоохоронці, ані адміністратори закладу.



Маски на головній збройовій виставці країни майже ніхто не носить / Фото 24 канал