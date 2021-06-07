В Nestle не коментують випадок зі звільненням. Втім, в компанії зазначили, що у зовнішній та корпоративній комунікації використовують українську мову.

Важливо У закон про мову хочуть внести зміни: які і навіщо

Київський офіс підпорядковується Москві

Артем Кравченко працював в цій компанії й заявляє, що його звільнили саме через українську мову. Про це повідомляють в Громадській організації "Моя мовна стійкість".

Кравченко каже, що одразу після працевлаштування зрозумів, що "мовою спілкування в компанії є російська". Він самостійно намагався ініціювати перехід на українську в діловому листуванні та під час тренінгів, але керівництво його листи та прохання ігнорувало. Кравченко пояснює це тим, що київський офіс компанії підпорядковується Москві.

Україна та Молдова належать до макрорегіону, головний офіс якого – в Москві. Нам вказували, щоб ми робили переклад з української на російську деяких матеріалів в робочому процесі, деякі тренінги проводив офіс у Москві, на яких ми зобов'язані бути присутніми,

– розповів він.

Наполегливо рекомендують розуміти російську

Також, за його словами, працівникам наполегливо рекомендували "розуміти російську", бо нею планували доносити "важливу інформацію".

Кравченко каже, що у відповідь на його невдоволення та інших працівників компанія запровадила "суб'єктивну форму оцінювання кваліфікації". Зокрема, на тестах занижувала оцінки людям, що вимагали спілкування українською. Також він стверджує, що вище керівництво компанії проблему ігнорувало.

Кравченко заявив, що цю нову систему оцінювання використали, аби його звільнити.

Пояснення Nestle

На своїй сторінці в інстаграмі представники компанії повідомили, що Nestle використовує в корпоративних комунікаціях та навчальних матеріалах українську або англійську мову, а в зовнішній комунікації — виключно українську.

Ми ведемо бізнес у повній відповідності з місцевим законодавством та стандартами Nestle. В Україні в корпоративних комунікаціях, навчальних матеріалах ми використовуємо державну українську мову та англійську, як мову міжнародного спілкування. Уся зовнішня комунікація Nestle в Україні провадиться виключно українською мовою,

– наголосили в компанії.

Зауважимо, цей коментар опублікували під відео, де працівники Nestle долучились до святкування Дня вишиванки.

До речі У Києві в кіосках "Преса" й на розкладках продають лише 11% україномовних медіа, – Кремінь

Сайт 24 каналу звернувся до пресслужби компанії, аби отримати додаткові пояснення щодо тверджень Артема Кравченка.

Українська мова в Україні: головне

Закон про мову набув чинності у липні 2019 року. Виняток становили окремі положення.

16 січня 2021 року набрала сили стаття цього документу, згідно з якою всі заклади обслуговування та сфери послуг повинні спілкуватися з клієнтами виключно українською мовою.

Крім того, у червні 2019 року оприлюднили остаточну редакцію нового "Українського правопису". Передусім змінилося написання деяких слів та запровадили фемінітиви.



Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу