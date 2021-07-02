Як повідомили у спільноті "Зоопатруль", собаку знайшли покинутою напризволяще місцеві мешканці. Вони ж сповістили про інцидент зоозахисників.

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Активісти викликали на допомогу собачці спеціалістів.

Всі шукають господарів

  • За непідтвердженими даними, тварину звільнили зі смертельної пастки та відвезли до приюту.
  • Чи зв'язувались зоозахисники із поліцейськими, невідомо. За залишення тварини прив'язаною до дерева у лісовому насадженні її власнику може загрожувати тюрма.
  • Яким був стан собаки під час її звільнення, зоозахисники не повідомили.

Парк Партизанської Слави. Кинули прив’язаною тигрову дівчинку стаффа. Потрібна допомога у встановленні особи господарів! 
– зазначили представники "Зоопатруля".