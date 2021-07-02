Як повідомили у спільноті "Зоопатруль", собаку знайшли покинутою напризволяще місцеві мешканці. Вони ж сповістили про інцидент зоозахисників.
Дивіться також Зоозахисники рятують лелек, які отруїлися пестицидами з полів під Києвом: фото
Активісти викликали на допомогу собачці спеціалістів.
Всі шукають господарів
- За непідтвердженими даними, тварину звільнили зі смертельної пастки та відвезли до приюту.
- Чи зв'язувались зоозахисники із поліцейськими, невідомо. За залишення тварини прив'язаною до дерева у лісовому насадженні її власнику може загрожувати тюрма.
- Яким був стан собаки під час її звільнення, зоозахисники не повідомили.
Парк Партизанської Слави. Кинули прив’язаною тигрову дівчинку стаффа. Потрібна допомога у встановленні особи господарів!
– зазначили представники "Зоопатруля".