Як повідомили у спільноті "Зоопатруль", собаку знайшли покинутою напризволяще місцеві мешканці. Вони ж сповістили про інцидент зоозахисників.

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Активісти викликали на допомогу собачці спеціалістів.

Всі шукають господарів

За непідтвердженими даними, тварину звільнили зі смертельної пастки та відвезли до приюту.

Чи зв'язувались зоозахисники із поліцейськими, невідомо. За залишення тварини прив'язаною до дерева у лісовому насадженні її власнику може загрожувати тюрма.

Яким був стан собаки під час її звільнення, зоозахисники не повідомили.

Парк Партизанської Слави. Кинули прив’язаною тигрову дівчинку стаффа. Потрібна допомога у встановленні особи господарів!

– зазначили представники "Зоопатруля".

Якщо правоохоронці знайдуть господарів собаки та кваліфікують подію як знущання над тваринами, їх можуть покарати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років. Втім, подію можуть розцінити як вчинення адміністративного правопорушення. Це тягне за собою штраф від 3400 до 5100 гривень.