Прив'язали до дерева: у київському парку власники кинули напризволяще бійцівського собаку
2 липня 2021 , 12:57Читать новость на русском
Джерело:Зоопатруль Київ
Активісти намагаються знайти власників американського стафордширського тер'єра, якого покинули посеред лісу в Парку партизанської слави. Тварину знайшли прив'язаною до дерева.
Як повідомили у спільноті "Зоопатруль", собаку знайшли покинутою напризволяще місцеві мешканці. Вони ж сповістили про інцидент зоозахисників.
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Активісти викликали на допомогу собачці спеціалістів.
Всі шукають господарів
- За непідтвердженими даними, тварину звільнили зі смертельної пастки та відвезли до приюту.
- Чи зв'язувались зоозахисники із поліцейськими, невідомо. За залишення тварини прив'язаною до дерева у лісовому насадженні її власнику може загрожувати тюрма.
- Яким був стан собаки під час її звільнення, зоозахисники не повідомили.
Парк Партизанської Слави. Кинули прив’язаною тигрову дівчинку стаффа. Потрібна допомога у встановленні особи господарів!
– зазначили представники "Зоопатруля".