Прив'язали до дерева: у київському парку власники кинули напризволяще бійцівського собаку

2 липня 2021 , 12:57
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Джерело:

Зоопатруль Київ

Активісти намагаються знайти власників американського стафордширського тер'єра, якого покинули посеред лісу в Парку партизанської слави. Тварину знайшли прив'язаною до дерева.

Як повідомили у спільноті "Зоопатруль", собаку знайшли покинутою напризволяще місцеві мешканці. Вони ж сповістили про інцидент зоозахисників.

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Активісти викликали на допомогу собачці спеціалістів.

Всі шукають господарів

  • За непідтвердженими даними, тварину звільнили зі смертельної пастки та відвезли до приюту.
  • Чи зв'язувались зоозахисники із поліцейськими, невідомо. За залишення тварини прив'язаною до дерева у лісовому насадженні її власнику може загрожувати тюрма.
  • Яким був стан собаки під час її звільнення, зоозахисники не повідомили.

Парк Партизанської Слави. Кинули прив’язаною тигрову дівчинку стаффа. Потрібна допомога у встановленні особи господарів! 
– зазначили представники "Зоопатруля".

Якщо правоохоронці знайдуть господарів собаки та кваліфікують подію як знущання над тваринами, їх можуть покарати позбавленням волі на термін від 5 до 8 років. Втім, подію можуть розцінити як вчинення адміністративного правопорушення. Це тягне за собою штраф від 3400 до 5100 гривень.
Автор: Олексій Чибісов